Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.07:
$ 63.22
€ 73.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более полутора десятка человек погибли в водоемах Свердловской области в июне

Новости Урала
3 июля, 13:09 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 3, июля. /ТАСС

Половина из них дети

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Владимир Смирнов/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Порядка 16 человек, в том числе восемь детей, погибли в результате происшествий на водных объектах Свердловской области в июне 2018 года. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС начальник Центра государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Свердловской области Алексей Климов.

"С первого июня произошло 15 происшествий с гибелью 16 человек, из них восьми детей", - сказал Климов. При этом в аналогичном периоде прошлого года на водоемах региона погибли 15 человек, двое из которых - дети.

Климов подчеркнул, что в дни проведения чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге число происшествий на водных объектах не возросло. "В связи с проведением чемпионата мира у нас на всех водоемах были организованы ежедневные патрулирования, в том числе, в выходные дни", - добавил он.

В Екатеринбурге прошли четыре матча группового этапа чемпионата мира по футболу: Египет - Уругвай (15 июня), Франция - Перу (21 июня), Япония - Сенегал (24 июня) и Мексика - Швеция (27 июня).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Свердловская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В ГИБДД объяснили необходимость поправок в закон о нетрезвом вождении
2
Эксперты рассказали, где смогут работать пожилые люди после повышения пенсионного возраста
3
Московский выпускник набрал по 100 баллов на четырех ЕГЭ
4
DM: британским школьницам запретили носить юбки
5
В Петербурге умерла актриса Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая
6
Право бесплатного проезда на пригородных электричках Подмосковья получат 2,8 млн человек
7
Генштаб Украины усмотрел опасность в почетных наименованиях воинских формирований РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости