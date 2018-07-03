Более полутора десятка человек погибли в водоемах Свердловской области в июне

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Порядка 16 человек, в том числе восемь детей, погибли в результате происшествий на водных объектах Свердловской области в июне 2018 года. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС начальник Центра государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Свердловской области Алексей Климов.

"С первого июня произошло 15 происшествий с гибелью 16 человек, из них восьми детей", - сказал Климов. При этом в аналогичном периоде прошлого года на водоемах региона погибли 15 человек, двое из которых - дети.

Климов подчеркнул, что в дни проведения чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге число происшествий на водных объектах не возросло. "В связи с проведением чемпионата мира у нас на всех водоемах были организованы ежедневные патрулирования, в том числе, в выходные дни", - добавил он.

В Екатеринбурге прошли четыре матча группового этапа чемпионата мира по футболу: Египет - Уругвай (15 июня), Франция - Перу (21 июня), Япония - Сенегал (24 июня) и Мексика - Швеция (27 июня).