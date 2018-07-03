Свердловский стройнадзор: новая система финансирования строительства отсеет мошенников

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Закон о новой системе финансирования жилищного строительства отсеет с рынка мошенников. Такое мнение в ходе пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС высказала замдиректора департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области Лилия Карпухина.

"Бесспорно, те требования, которые вводит законодатель - это ужесточение требований, он вводит дополнительную структуру контроля - это банки. Мы вспомним - новелла предполагает контроль, в том числе, и от банков по расходованию денег, у них будет обязанность по проверке целевого назначения, у них будет право на приостановку платежа до трех дней, будут определенные мероприятия по информированию. Более того, у нас как у надзорного органа будет право у банка запрашивать необходимую информацию по движению денежных средств. Это, конечно же, отсеет, на наш взгляд, тех мошенников, которые так или иначе желали поиметь каких-то легких денег", - сказала она.

Согласно данным департамента информационной политики Свердловской области, в середине мая на 16 площадках шла работа по завершению строительства 21 проблемного дома. Вся работа находится на постоянном мониторинге министерства строительства и развития инфраструктуры области. В нынешнем году планируется завершить строительство 14 объектов.

О законе

Ранее сообщалось, что закон о новой системе финансирования жилищного строительства, который должен усилить защиту прав дольщиков, пока еще не подписан президентом. Документ принят Госдумой 21 июня и утвержден Советом Федерации 27 июня.

Законом устанавливается, что с 1 июля 2018 года использование эскроу-счетов при привлечении денежных средств граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости будет являться добровольным. С 1 июля 2019 года применение застройщиками эскроу-счетов станет обязательным.

При этом застройщики, которые до 1 июля 2019 года не будут применять эскроу-счета по объектам долевого строительства, разрешение на строительство которых выдано до 1 июля 2018 года, будут обязаны в течение двух месяцев со дня вступления в силу закона открыть банковский счет в одном уполномоченном банке в отношении каждого разрешения на строительство. По открытому расчетному счету допускается проведение операций, направленных на исполнение обязательств застройщика по договорам долевого строительства.