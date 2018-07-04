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Чартерный авиарейс соединил Харбин с Москвой и Челябинском

Новости Урала
4 июля, 9:01 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 4, июля. /ТАСС

Сообщается, что самолет будет вылетать из Китая в российском направлении каждую среду

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ПЕКИН, 4 июля. /ТАСС/. Международный чартерный рейс сообщением Харбин (административный центр провинции Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай) - Челябинск - Москва в среду возобновил свою работу. Об этом сообщили местные власти.

Как отмечается, маршрут обслуживается российским авиаперевозчиком "Уральские авиалинии" совместно с туристическим оператором из Харбина. Рейс совершает Airbus А320 вместимостью 164 человека.

Согласно расписанию, самолет будет вылетать из Китая в российском направлении каждую среду. Как ожидается, маршрут в основном будет обслуживать туристов и граждан, путешествующих из Харбина в Челябинск в бизнес-целях.

По данным местной администрации, в последние годы наблюдается стремительный рост экономических, торговых и туристических связей между центром Хэйлунцзяна и уральским городом.

Как отмечается, рейс по направлению Харбин - Челябинск был запущен "Уральскими авиалиниями" в 2011 году, однако позже его обслуживание было приостановлено.

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