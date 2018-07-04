Председателя ЖСК в Екатеринбурге осудили за растрату средств 145 пайщиков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил председателя правления жилищно-строительного кооператива (ЖСК) "Авиатор" Владимира Фатеева к пяти годам колонии общего режима за пособничество в растрате денежных средств 145 пайщиков на общую сумму 18,4 млн рублей. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Свердловской областной прокуратуры.

"Владимир Фатеев признан виновным в пособничество в растрате чужого имущества. Приговором суда ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Он присвоил и растратил деньги 145 пайщиков на сумму свыше 18,4 млн рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе областной прокуратуры отметили, что Фатеев заключил досудебное соглашения о сотрудничестве и уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство. "Для восстановления жилищных прав граждан Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области найден другой инвестор для завершения строительства многоквартирного жилого дома. В настоящее время степень готовности объекта составляет около 94% - проводится внутренняя отделка квартир", - уточнили в пресс- службе.

В суде установили, что 145 человек заключили договоры паевого участия в строительстве с ЖСК "Авиатор", который был инвестором строительства многоквартирного жилого дома (ЖК "Кольцовский"). Фактически дом возводило компания "Базис". С июня 2014 года по август 2015 года директор "Базиса" при пособничестве председателя правления ЖСК "Авиатор" Фатеева присвоил и растратил деньги пайщиков на сумму свыше 18,4 млн рублей.

"Базис" заключал договоры займа, по которым денежные средства не возвращены и на строительство дома не направлены. Из указанной суммы 3,6 млн рублей по договорам займа поступили на личный счет Фатеева. Кроме того, с января 2014 года по июнь 2015 года он перечислял деньги пайщиков ЖСК "Авиатор" на расчетный счет "Базиса", что повлекло причинение вреда правам и законным интересам двух компаний и пайщиков в виде нарушения сроков строительства, сдачи и ввода многоквартирного жилого дома в эксплуатацию", - добавили в пресс-службе.