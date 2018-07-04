В Югре зафиксированы два лесных пожара на площади почти 500 га

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Пожарные зафиксировали два новых лесных пожара в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, общая площадь возгорания составляет почти 500 га. Об этом сообщили в среду в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Два действующих пожара зафиксированы на территории Нижневартовского района, один из них на площади 196 га, а второй - 300 га. В обоих случаях это низовые пожары, горят хвойные насаждения. Причиной возгораний стали грозы", - уточнили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что пожар в Советском районе, который во 3 июля действовал на площади 440 га, был ликвидирован. "Сейчас на территории этого района есть другое небольшое возгорание площадью 3,50 га", - добавили в управлении.

Ранее департамент недропользования и природных ресурсов региона сообщил, что с начала пожароопасного сезона в регионе зафиксирован 41 лесной пожар общей площадью 1282,74 га, в 2017 году на эту дату в лесах региона зафиксировали 51 пожар площадью 184,96 га.