На Урале завершили посевную, несмотря на аномальные холода

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Аграрии в Свердловской области вовремя завершили посевную кампанию, несмотря на аномальные для региона холода в мае и июне. Об этом в среду сообщил начальник отдела земледелия и семеноводства министерства агропромышленного комплекса и продовольствия региона Александр Галицких.

"Агротехнические работы начались во второй декаде мая, что практически на три недели позднее средних многолетних сроков. Несмотря на это, посевная компания в Свердловской области прошла организованно и в срок", - сказал Галицких на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

По его словам, яровой сев всех категорий хозяйств проведен на площади более 508 тыс. га, что составило 96,1% от уровня прошлого года. Зерновых и зернобобовых культур посеяно более 337 тыс. га. Посевные площади под картофелем и овощами остались на уровне 2017 года.

"Увеличились площади под техническими и кормовыми культурами, что позволит обеспечить отрасль животноводства грубыми и сочными кормами в полном объеме", - сказал Галицких. Он отметил, что в структуре зерновых культур основное место традиционно занимает пшеница (41%) и ячмень (39,5%). Среди технических культур основную площадь занимает рапс (69%).

Ранее в Свердловской гидрометцентре сообщили, что май и первая половина июня оказались аномально холодными для Урала - температура воздуха была на 4-6 градусов ниже нормы. В регионе дули ураганные ветра, шел дождь, а ночью были заморозки. В Свердловской области 1 июня выпал снег.

Итоги сельхозпереписи

Руководитель Управления федеральной службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям Елена Кутина отметила, что по итогам сельхозпереписи (проводилась в 2016 году, итоги были подведены до 1 июля 2018 года - прим. ТАСС), с 2006 по 2016 годы посевная площадь в регионе сократилась на 9,3% и составила порядка 846 тыс. га.

"В большей степени сокращение посевных площадей произошло на огородах и дачах у жителей Свердловской области. В фермерских хозяйствах снижение посевных площадей коснулось зерновых, зернобобовых сельхозкультур. Однако посевные площади картофеля за 10 лет увеличились на 54,6 %", - сказала Кутина.

По ее словам, на сегодняшний день "произошли значительные изменения" в структуре посевных площадей в сельскохозяйственных организациях, крестьянско-фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей.

Увеличились посевные площади технических культур.

"Например, сельхозтоваропроизводители начали сеять лен-кудряш и горчицу, оценив высокий уровень спроса на эту продукцию. Также увеличили посевы рапса, так как условия его выращивания схожи с зерновыми, а цена на готовую продукцию в два раза выше". - уточнила Кутина.