Разведчики совершили налет на лагерь условного противника на учениях в Челябинской области

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Разведчики отработали налет на лагерь условного противника в населенном пункте во время учений на полигоне в Челябинской области. Об этом в среду сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

"Разведывательные группы, используя складки местности, провели поиск лагеря и схронов "противника" в населенном пункте, возведенном на Чебаркульском полигоне. Группы осуществили переправу через водную преграду вплавь при помощи подручных средств, благодаря современной навигационной системе "Грот-М" и карте местности определили координаты места дислокации условных боевиков. По разработанному плану разведчики провели налет на вооруженную группу условного противника, в результате которого удалось взять пленного и захватить документы с важной информацией", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что разведчики применяли опыт вооруженных конфликтов. "Военнослужащие выполнили инженерные работы по установке растяжек и минных ловушек на вероятных подступах и отходах неприятеля. Снайперы оборудовали основные и ложные огневые позиции при помощи чучел и светоотражающих приманок", - добавили в пресс-службе.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, в учениях приняли участие более 650 военнослужащих. "Маневры прошли в рамках лагерного сбора разведывательных подразделений Центрального военного округа на полигонах Сибири, Урала и Поволжья, где к тактическим действиям привлечены более 1,5 тыс. военнослужащих", - уточнили в округе.