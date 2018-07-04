Аэропорт Кургана усилил меры безопасности за счет видеокамер и организации пункта пропуска

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Аэропорт Кургана усилил меры безопасности за счет установки дополнительных видеокамер, организации пункта пропуска на входе в аэровокзал и увеличения числа работников службы авиационной безопасности. Об этом сообщили в среду в пресс-службе воздушной гавани.

"В межсертификационный период в аэропорту Кургана усилены меры безопасности. В частности, установлены дополнительные видеокамеры - это позволило почти на 100% охватить видеонаблюдением площадь аэродрома. Также усовершенствована система контроля доступа и сигнализации его периметра, организован пункт пропуска при входе в аэровокзал, приобретено и установлено дополнительное оборудование на контрольно-пропускном пункте", - говорится в сообщении.

Кроме того, аэропорт увеличил число работников службы авиационной безопасности в связи с растущими требованиями к безопасности на транспорте. В настоящее время Федеральное агентство воздушного транспорта продлило аэропорту Кургана сертификат по авиационной безопасности.

Осенью 2017 года аэропорт Кургана сообщил о завершении первого этапа реконструкции, на него было затрачено порядка 2 млн рублей. При этом в 2017 году выручка воздушной гавани сократилась почти на треть. Губернатор Курганской области Алексей Кокорин ранее сообщил ТАСС, что дальнейшая реконструкция аэропорта потребует привлечения дополнительных средств.

Курганский аэропорт станет базой большого транспортного узла. Для этого планируется провести реконструкцию взлетно- посадочной полосы, контейнерного и грузового терминалов и склада товаров. С открытием транспортно-логистического центра маршрутная сеть в аэропорту Курган будет построена не только на внутренних авиалиниях, но и на международных. Ожидается, что туроператоры откроют чартеры на такие популярные направления, как Турция, Египет, Вьетнам, Таиланд, Китай.