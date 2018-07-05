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Верховный суд попросили сменить регион для апелляции по делу экс-директора "Гринфлайт"

Новости Урала
5 июля, 9:03 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК /Корр. ТАСС, Александр Чирков

В апреле Сергея Мануйлова осудили на 2,5 года за многомиллиардный ущерб дольщикам

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ЧЕЛЯБИНСК, 5 июля. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Челябинский областной суд направил в Верховный суд РФ ходатайство перенести в другой регион рассмотрение в апелляционной инстанции уголовного дела бывшего генерального директора стройкомпании "Гринфлайт" Сергея Мануйлова, осужденного на 2,5 года за многомиллиардный ущерб дольщикам. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе инстанции.

Центральный районный суд Челябинска 12 апреля признал Мануйлова виновным в злоупотреблении полномочиями, повлекшем материальный вред на общую сумму свыше 10 млрд рублей, и назначил ему наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Защита, прокурор и потерпевшие обжаловали приговор.

"По делу Сергея Мануйлова потерпевшими признаны 4320 человек, в числе которых два судьи Челябинского областного суда, что исключает возможность рассмотрения дела в данном суде. Челябинский областной суд ходатайствовал в Верховный суд РФ о переносе рассмотрения апелляции в другой регион", - сказали в пресс-службе.

Как ранее сообщала пресс-служба прокуратуры Челябинской области, Мануйлов, являясь генеральным директором ООО "Гринфлайт", с августа 2013 года по сентябрь 2015 года и с февраля по июнь 2016 года злоупотреблял полномочиями, заключая заведомо невыгодные сделки. В результате 4320 участникам долевого строительства причинен материальный вред на общую сумму свыше 8,7 млрд рублей.

Также, по данным областной прокуратуры, для "Гринфлайта" действия Мануйлова обернулись снижением способности удовлетворить требования кредиторов и исполнить обязанности по оплате обязательных платежей на общую на сумму свыше 1,3 млрд рублей.

Ход и результаты расследования уголовного дела находились на личном контроле заместителя генерального прокурора РФ Юрия Пономарева.

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