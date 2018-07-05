Более 600 военных на Урале отработали ведение огня из гранатометов ночью

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Более 600 военнослужащих танкового соединения Центрального военного округа отработали ведение огня из гранатометов во время учений на полигоне в Свердловской области. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе округа.

"На Адуйском полигоне Екатеринбургского гарнизона военнослужащие применили боевой опыт локальных войн и отработали ряд вопросов по ведению огня из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7В. Особенностью являлось применение модернизированных приборов ночного видения и подсветки шкалы дневного оптического прицела ПГО-7 В2. Это позволило увеличить эффективность разведки на поле боя с максимальным приближением целей в условиях ограниченной видимости, в том числе и ночью", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в пресс-службе, большинство занятий проводилось ночью при повышенных мерах световой и тепловой маскировки. Всего к учениям было привлечено более 600 военнослужащих.

"Также военнослужащие обучились оборудовать и маскировать позиции для уменьшения пылеобразования грунта при помощи воды и дерна, тренировались в выборе и поражении первоочередных важных целей противника из гранатомета со сменой огневой позиции. Для поражения живой силы вблизи бронеобъекта гранатометчикам были приданы снайперские подразделения", - уточнили в округе.