Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.07:
$ 63.23
€ 73.71
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более 600 военных на Урале отработали ведение огня из гранатометов ночью

Новости Урала
5 июля, 12:43 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 5, июля. /ТАСС

Большинство занятий проводилось при повышенных мерах световой и тепловой маскировки

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Более 600 военнослужащих танкового соединения Центрального военного округа отработали ведение огня из гранатометов во время учений на полигоне в Свердловской области. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе округа.

"На Адуйском полигоне Екатеринбургского гарнизона военнослужащие применили боевой опыт локальных войн и отработали ряд вопросов по ведению огня из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7В. Особенностью являлось применение модернизированных приборов ночного видения и подсветки шкалы дневного оптического прицела ПГО-7 В2. Это позволило увеличить эффективность разведки на поле боя с максимальным приближением целей в условиях ограниченной видимости, в том числе и ночью", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в пресс-службе, большинство занятий проводилось ночью при повышенных мерах световой и тепловой маскировки. Всего к учениям было привлечено более 600 военнослужащих.

"Также военнослужащие обучились оборудовать и маскировать позиции для уменьшения пылеобразования грунта при помощи воды и дерна, тренировались в выборе и поражении первоочередных важных целей противника из гранатомета со сменой огневой позиции. Для поражения живой силы вблизи бронеобъекта гранатометчикам были приданы снайперские подразделения", - уточнили в округе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Свердловская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кремль не комментирует сообщения о званиях Героя России для Кириенко и Борисова
2
Полиция Британии связала инцидент в Эймсбери с последствиями нападения в Солсбери
3
Россия приостанавливает выдачу виз литовским участникам проекта "Миссия Сибирь"
4
Путин подписал закон об изменении параметров бюджета Пенсионного фонда на 2018 год
5
"Независимый топливный союз" назвал клеветой заявления ФАР о недоливе бензина на АЗС
6
Архитекторы из Франции включили "Маяковскую" в список самых красивых станций метро Москвы
7
Капитаны крупнейшего пароходства рассказали об особенностях морского дела
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости