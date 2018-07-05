Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.07:
$ 63.26
€ 73.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Делегация КНР посетит предприятия Тюмени в рамках Российско-Китайской деловой сессии

Новости Урала
5 июля, 14:19 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 5, июля. /ТАСС

Кроме того, организаторы сессии ожидают более 200 участников пленарного заседания

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Китайская делегация посетит предприятия и индустриальные парки в Тюмени в рамках Российско-Китайской деловой сессии 11-12 июля. Об этом в четверг журналистам сообщила начальник управления внешних связей и контроля департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Наталья Ракитина.

"В Тюменской области состоится Российско-Китайская деловая сессия, где появится дополнительная возможность для китайских компаний познакомиться с потенциалом еще одного уральского региона. Мы считаем, что она будет являться логичным продолжением Российско-Китайского ЭКСПО в Екатеринбурге (пройдет одновременно с международной промышленной выставкой "Иннопром" 9-12 июля). Основная часть деловой сессии будет посвящена посещению различных предприятий Тюмени, которые ориентированы на экспорт, индустриальных парков, а также будут осуществлены переговоры с представителями тюменского бизнеса", - сказала на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС Ракитина.

Помимо этого, по ее словам, в рамках Российско-Китайской деловой сессии состоится пленарное заседание, где официальные лица и компании смогут высказать свои предложения и дальнейшие видения по развитию сотрудничества. По данным Ракитиной, организаторы ожидают более 200 участников на деловой сессии. "На сегодняшний день ожидаем, что компании приедут как из Екатеринбурга в продолжении Российско-Китайского ЭКСПО, так и будут рейсы из Пекина", - отметила собеседница агентства.

Участники деловой сессии обсудят основную тему мероприятия - развитие сотрудничества в торгово- экономической сфере, инвестиционное сотрудничество, межвузовское взаимодействие и развитие туризма. Также она уточнила, что Тюменская область имеет более чем пятнадцатилетнюю историю сотрудничества с Китаем. "Наш город-партнер - Дацин. В 1993 году мы заключили соглашение и теперь развиваем сотрудничество, ежегодно Тюменскую область посещают различные компании, делегации, также мы выезжаем делегациями в Китай. <...> Когда мы смотрели статистику по товарообороту, то увидели, что у нас в три с половиной раза выросли значения по товарообороту только за первый квартал (2018 года), при этом более чем в два раза увеличился экспорт, а также в четыре раза идет увеличение по импорту", - пояснила собеседница агентства.

О мероприятии

Российско-Китайская деловая сессия состоится 11 - 12 июля в Тюмени. Мероприятие организуется при поддержке Китайского комитета содействия международной торговле и Китайской палаты международной торговли.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Тюменская область Свердловская область
Страны
Китай Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Госдума раскрыла размер пенсии депутатов
2
Times: Лондон полагает, что инцидент в Эймсбери стал следствием отравления Скрипалей
3
Кремль не комментирует сообщения о званиях Героя России для Кириенко и Борисова
4
Россия приостанавливает выдачу виз литовским участникам проекта "Миссия Сибирь"
5
Менять пароли, не давать калькулятору читать sms: как уберечь личные данные
6
Путин подписал закон об изменении параметров бюджета Пенсионного фонда на 2018 год
7
Алексей Серебряков: я не даю интервью, не чувствую себя в этом уверенным
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости