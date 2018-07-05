Делегация КНР посетит предприятия Тюмени в рамках Российско-Китайской деловой сессии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Китайская делегация посетит предприятия и индустриальные парки в Тюмени в рамках Российско-Китайской деловой сессии 11-12 июля. Об этом в четверг журналистам сообщила начальник управления внешних связей и контроля департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Наталья Ракитина.

"В Тюменской области состоится Российско-Китайская деловая сессия, где появится дополнительная возможность для китайских компаний познакомиться с потенциалом еще одного уральского региона. Мы считаем, что она будет являться логичным продолжением Российско-Китайского ЭКСПО в Екатеринбурге (пройдет одновременно с международной промышленной выставкой "Иннопром" 9-12 июля). Основная часть деловой сессии будет посвящена посещению различных предприятий Тюмени, которые ориентированы на экспорт, индустриальных парков, а также будут осуществлены переговоры с представителями тюменского бизнеса", - сказала на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС Ракитина.

Помимо этого, по ее словам, в рамках Российско-Китайской деловой сессии состоится пленарное заседание, где официальные лица и компании смогут высказать свои предложения и дальнейшие видения по развитию сотрудничества. По данным Ракитиной, организаторы ожидают более 200 участников на деловой сессии. "На сегодняшний день ожидаем, что компании приедут как из Екатеринбурга в продолжении Российско-Китайского ЭКСПО, так и будут рейсы из Пекина", - отметила собеседница агентства.

Участники деловой сессии обсудят основную тему мероприятия - развитие сотрудничества в торгово- экономической сфере, инвестиционное сотрудничество, межвузовское взаимодействие и развитие туризма. Также она уточнила, что Тюменская область имеет более чем пятнадцатилетнюю историю сотрудничества с Китаем. "Наш город-партнер - Дацин. В 1993 году мы заключили соглашение и теперь развиваем сотрудничество, ежегодно Тюменскую область посещают различные компании, делегации, также мы выезжаем делегациями в Китай. <...> Когда мы смотрели статистику по товарообороту, то увидели, что у нас в три с половиной раза выросли значения по товарообороту только за первый квартал (2018 года), при этом более чем в два раза увеличился экспорт, а также в четыре раза идет увеличение по импорту", - пояснила собеседница агентства.

О мероприятии

Российско-Китайская деловая сессия состоится 11 - 12 июля в Тюмени. Мероприятие организуется при поддержке Китайского комитета содействия международной торговле и Китайской палаты международной торговли.