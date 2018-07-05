Бюджет ФОМС в Свердловской области на 2018 год увеличили почти на 20%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) в Свердловской области на 2018 год увеличен на 18% до 53,5 млрд рублей. Об этом в четверг журналистам сообщил директор территориального фонда Валерий Шелякин на круглом столе в Уральском информационном центре ТАСС.

"В этом году системе ОМС в Свердловской области 25 лет, к этой дате мы подошли с серьезным багажом. Бюджет территориального фонда в этом году составляет 53,5 млрд рублей, увеличение на 18%, такого большого роста не было с 2014 года. Он произошел за счет накопленных средств в федеральном фонде, в целом выросли отчисления от работодателей", - сказал Шелякин.

Он пояснил, что "за этими сухими цифрами стоит финансовая стабильность медицинских учреждений и медработников". "Это также большой объем высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП), которую получат жители нашей области, это почти 15 тысяч ВМП для жителей региона", - добавил Шелякин.

По словам гендиректора медицинского объединения "Новая больница" Вадима Ливщица, его учреждение участвует в программе по высокотехнологичной медицинской помощи около 20 лет. "За это время летальность от инфаркта миокарда снизалась почти в три раза и достигла мировых показателей, она в пределах 5-7%. Когда мы начинали, у фонда была возможность профинансировать 50 таких операций в год, сегодня мы их делаем тысячу. Или, например, раньше очередь на имплантацию электрокардиостимулятора была на три года, многие не доживали, а сейчас фонд выделяет средства на 450 таких аппаратов", - сообщил он.

Замминистра здравоохранения Свердловской области Нонна Кивелева отметила, что на работе медицинских учреждений региона отразилась финансовая централизация системы ОМС. "Для большинства учреждений средства ОМС - главный источник бюджета, это 80-90%. Конечно, переход на одноканальное финансирование, формирование тарифов ОМС по единым принципам по всей РФ позволили привести работу медучреждений в порядок, система ОМС помогает оптимизировать их работу", - сказала Кивелева.

Вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов, отвечая на вопрос журналиста о возможности запуска в Свердловской области риск-ориентированной модели ОМС, сказал, что приветствовал бы такое решение. "Мое мнение, Свердловская область вполне может попасть в такой пилот. <…> Но сначала мы должны получить устойчивые финансовые организации, которые смогут принимать на себя риск", - добавил он.