Проблемные дома челябинской компании "Речелстрой" начнут достраивать летом

ЧЕЛЯБИНСК, 5 июля. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Многоэтажки проблемного челябинского микрорайона "Лэйк Сити" компании "Речелстрой" начнут достраивать этим летом. Застройщиком выступила компания "Западный луч", сообщил в четверг ТАСС заместитель министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Андрей Фалейчик.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил губернатору Челябинской области Борису Дубровскому разобраться с ситуацией вокруг жилищного комплекса компании "Речелстрой", глава государства позвонил одной из обманутых дольщиц. После звонка президента с пострадавшими связался и губернатор, который пообещал жестко контролировать достройку всех проблемных домов.

"Вторая и третья очередь микрорайона "Лэйк Сити" компании "Речелстрой", согласно финансовой модели, предполагает достройку 10 многоэтажных домов. По подсчетам компании "Западный луч", которая готова достраивать дома, в общей сложности на реализацию проекта потребуется 1,7 млрд рублей. Строительство на некоторых объектах должно возобновиться уже летом 2018 года", - сказал собеседник агентства.

По словам Фалейчика, всего в настоящий момент в Челябинской области в план-график по достройке проблемных домов различных застройщиков включено 36 объектов, где насчитывается более 3,8 тыс. обманутых дольщиков. К концу 2018 года число пострадавших от недобросовестных действий застройщиков должно сократиться: планируется исключить из плана-графика 20 из 36 проблемных домов, так как 10 из них будут построены, а дольщики еще 10 получат аналогичное жилье в уже сданных домах. "При благоприятном развитии событий проблема общими усилиями властей и застройщиков может быть решена до 2022 года", - отметил он.

Обманывать стало сложнее

По данным Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области, сейчас с привлечением денег дольщиков в регионе 91 компания строит 264 дома. По словам Фалейчика, теперь застройщик, работающий с деньгами дольщиков, и его подрядчики обязан иметь счета в одном и том же уполномоченном банке, который должен сообщать в надзорные органы, если деньги стали уходить в другую финансовую организацию. "Это должно значительно усложнить вывод денег дольщиков недобросовестными застройщиками", - отметил собеседник агентства.

Кроме того, по словам заместителя министра региона, в стране создан и начал работать Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства (Фонд защиты прав дольщиков), который призван выплачивать компенсации обманутым дольщикам за счет обязательных отчислений застройщиков, работающих с "долевкой". "Все крупные застройщики Челябинской области оказались готовы к работе с данным фондом и уже перечисляют туда средства. Те компании, которые не будут делать обязательные отчисления в фонд, попросту не смогут регистрировать договоры долевого участия граждан в Росреестре, как того требует закон, проще говоря, не смогут строить на деньги дольщиков", - отметил Фалейчик.

По его словам, также сфера долевого строительства теперь защищена от строительных фирм с опытом возведения многоквартирных домов менее трех лет: они больше не имеют права работать с деньгами дольщиков. По данным прокуратуры Челябинской области, в числе проблемных застройщиков удельная масса подобных фирм составляет 41% (и 5% от общего количества застройщиков).

Помимо этого, законодателем введен ценз по уровню уставного капитала строительных кампаний, претендующих на "долевку". Каждая такая компания должна иметь не менее 10% от планируемой проектной стоимости строительства. "Таким образом, в России появился мощный законодательный комплекс, который позволяет не допустить появления новых обманутых дольщиков, но при этом важно понимать, что новые правила распространяются только на те объекты, строительство которых началось после 1 июля 2018 года", - сказал Фалейчик.