Урановое месторождение в Шумихе выйдет на полную мощность к 2021 году

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Хохловское месторождение в Шумихинском районе Курганской области, где производится добыча урана (АО "Далур", входит в контур управления уранового холдинга "Атомредметзолото" - горнорудный дивизион госкорпорации "Росатом"), заработает на полную мощность к 2021 году. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе холдинга "Атомредметзолото".

"В настоящее время основной объем стратегического металла в Зауралье добывается на Далматовском месторождении в одноименном районе. По нашим планам, центр уранодобычи региона начнет перемещаться в Шумиху, и к 2021 году Хохловское месторождение заработает на полную мощность. Для обеспечения поставок атомной отрасли необходимого объема урана здесь начинается строительство объектов инфраструктуры", - приводятся в сообщении слова директора по производству АО "Далур" Диниса Ежурова.

На окраине Шумихи, в непосредственной близости от Центральной залежи Хохловского месторождения начинается строительство прирельсовой базы. "В составе объекта - склад серной кислоты объемом до 200 тонн, подъездные железнодорожные пути, внутриплощадочная автодорога. Прирельсовая база на железной дороге Курган - Екатеринбург необходима для удешевления логистики поставок химических реагентов для закисления залежей", - отмечается в сообщении.

Для бесперебойного обеспечения объектов Хохловского месторождения электроэнергией в районе Восточной залежи будет построена подстанция. "Отработка залежей Хохловского месторождения позволит сохранить общий объем добычи урана на сегодняшнем уровне", - говорится в документе.

Ранее сообщалось, что АО "Далур" планирует увеличить объем добычи урана в Курганской области на 18,6% - с 590 тонн до 700 тонн металла к 2025 году за счет поэтапного освоения уранового месторождения "Добровольное". Платежи в бюджет и внебюджетные фонды за время эксплуатации месторождения, по расчетам компании, составят более 25 млрд рублей.

Добыча урана в Курганской области

"Далур" - первое в России предприятие, добывающее уран способом скважинного подземного выщелачивания. Предприятие разрабатывает месторождения Зауральского ураново-рудного района, чья сырьевая база оценивается в 18,5 тыс. тонн урана.

Используемую в компании технологию Международное агентство по атомной энергии признало самым экологически чистым и безопасным способом отработки месторождений. Важнейшей особенностью подземного выщелачивания является замкнутый процесс добычи, не дающий отходов, что позволяет избежать изменений земной поверхности.