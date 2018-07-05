Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.07:
$ 63.26
€ 73.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Форум межрегионального сотрудничества пройдет на Российско-Китайском ЭКСПО в Екатеринбурге

Новости Урала
5 июля, 16:28 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 5, июля. /ТАСС

В ходе форума пройдет презентация экспортного потенциала регионов УрФО для руководителей делегаций правительства и провинций КНР

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Первый форум межрегионального сотрудничества "Евразийский мост" пройдет на Российско-Китайском ЭКСПО в Екатеринбурге. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Уральской торгово-промышленной палаты.

"10 июля в рамках Российско-Китайского ЭКСПО состоится открытие первого Российско-Китайского форума по межрегиональному сотрудничеству "Евразийский мост". В пленарном заседании примут участие представители российского и китайского правительств, губернаторы регионов УрФО и руководители делегаций провинций КНР. Кроме того, пройдет круглый стол, посвященный сотрудничеству в области сельского хозяйства, и конференция по линии Ассоциации технических университетов России и Китая, ученые двух стран подпишут ряд соглашений в научной сфере", - говорится в сообщении.

В Уральской ТПП добавили, что на пленарном заседании выступят руководители провинции Хэйлунцзян и города Чунцин, Свердловской и Челябинской областей, а также врио губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. По окончании заседания состоится презентация экспортного потенциала регионов Уральского федерального округа для руководителей делегаций правительства и провинций КНР, а также пройдет круглый стол, на котором китайские и российские предприниматели обсудят совместные проекты между сельскохозяйственными предприятиями - в том числе вопросы, касающиеся поставок зерна.

Организаторами первого Российско-Китайского форума по межрегиональному сотрудничеству являются Минэкономразвития России, аппарат полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе, Уральская торгово-промышленная палата, Минкоммерции КНР и Народное правительство провинции Хэйлунцзян.

Об ЭКСПО

Российско-Китайское ЭКСПО создано на основе Харбинской международной торгово-экономической ярмарки, проводившейся в 1990-2013 годы и получившей международную известность. В 2014 году первое Российско-Китайское ЭКСПО посетили около 280 тыс. человек из 65 стран мира. Россию представляли руководители 12 федеральных ведомств и более 30 регионов, сотрудники ведущих госкорпораций.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Челябинская область Свердловская область Ямало-Ненецкий автономный округ
Страны
Китай Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: указ о присвоении Кириенко звания Героя РФ был подписан в первых числах марта
2
Россия призывает спортивные организации отказать США в праве проводить соревнования
3
В МЧС опровергли информацию о падении лифта с пассажиром в жилом доме на севере Москвы
4
ЕС продлил на полгода экономические санкции против России
5
Умерла директор Молодежного театра на Фонтанке Лилия Семенова
6
Россия приостанавливает выдачу виз литовским участникам проекта "Миссия Сибирь"
7
Путин подписал закон об изменении параметров бюджета Пенсионного фонда на 2018 год
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости