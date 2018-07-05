Форум межрегионального сотрудничества пройдет на Российско-Китайском ЭКСПО в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Первый форум межрегионального сотрудничества "Евразийский мост" пройдет на Российско-Китайском ЭКСПО в Екатеринбурге. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Уральской торгово-промышленной палаты.

"10 июля в рамках Российско-Китайского ЭКСПО состоится открытие первого Российско-Китайского форума по межрегиональному сотрудничеству "Евразийский мост". В пленарном заседании примут участие представители российского и китайского правительств, губернаторы регионов УрФО и руководители делегаций провинций КНР. Кроме того, пройдет круглый стол, посвященный сотрудничеству в области сельского хозяйства, и конференция по линии Ассоциации технических университетов России и Китая, ученые двух стран подпишут ряд соглашений в научной сфере", - говорится в сообщении.

В Уральской ТПП добавили, что на пленарном заседании выступят руководители провинции Хэйлунцзян и города Чунцин, Свердловской и Челябинской областей, а также врио губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. По окончании заседания состоится презентация экспортного потенциала регионов Уральского федерального округа для руководителей делегаций правительства и провинций КНР, а также пройдет круглый стол, на котором китайские и российские предприниматели обсудят совместные проекты между сельскохозяйственными предприятиями - в том числе вопросы, касающиеся поставок зерна.

Организаторами первого Российско-Китайского форума по межрегиональному сотрудничеству являются Минэкономразвития России, аппарат полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе, Уральская торгово-промышленная палата, Минкоммерции КНР и Народное правительство провинции Хэйлунцзян.

Об ЭКСПО

Российско-Китайское ЭКСПО создано на основе Харбинской международной торгово-экономической ярмарки, проводившейся в 1990-2013 годы и получившей международную известность. В 2014 году первое Российско-Китайское ЭКСПО посетили около 280 тыс. человек из 65 стран мира. Россию представляли руководители 12 федеральных ведомств и более 30 регионов, сотрудники ведущих госкорпораций.