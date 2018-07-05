Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.07:
$ 63.26
€ 73.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Задержанных в Таиланде жителей Челябинской области будут судить в начале июля

Новости Урала
5 июля, 16:45 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 5, июля. /ТАСС

Cупругов из России задержали в апреле в Таиланде по подозрению в ограблении пункта обмена валюты

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЧЕЛЯБИНСК, 5 июля. /ТАСС/. Двух жителей Челябинской области, задержанных в апреле в Таиланде по подозрению в ограблении пункта обмена валюты, будут судить в начале июля. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Челябинской области Маргариты Павловой.

Ранее сообщалось, что в Паттайе 14 апреля по подозрению в ограблении пункта обмена валюты были задержаны супруги из России, тогда неизвестный в мотоциклетном шлеме избил сотрудника учреждения, забрав из кассы около 1 млн батов (более $31 тыс.). Нападавший смог скрыться, однако полиции оперативно удалось найти мотоцикл грабителя, который был взят в аренду на имя 32-летнего россиянина Николая Рыбалова. Вместе с супругой и 10-летней дочерью мужчина был задержан в аэропорту Бангкока в тот же день при попытке покинуть страну. Позже девочку отправили самолетом в Россию.

"На начало июля, ориентировочно на 6 или 9 июля, назначено судебное заседание по делу задержанных в аэропорту Бангкока южноуральцев. Уполномоченному по правам человека эта информация поступила от адвоката задержанных", - говорится в сообщении.

В начале июня Павловой, от заинтересованного лица поступила жалоба на условия содержания супругов под стражей. В ней, в частности, говорится, что мужчину заковали в кандалы, у него начали гнить ноги. Уполномоченный выразила обеспокоенность сложившейся ситуацией и отправила директору Консульского департамента МИД РФ обращение с просьбой уточнить судьбу задержанных россиян.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Челябинская область
Страны
Россия Таиланд
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: указ о присвоении Кириенко звания Героя РФ был подписан в первых числах марта
2
Россия призывает спортивные организации отказать США в праве проводить соревнования
3
В МЧС опровергли информацию о падении лифта с пассажиром в жилом доме на севере Москвы
4
ЕС продлил на полгода экономические санкции против России
5
Умерла директор Молодежного театра на Фонтанке Лилия Семенова
6
Россия приостанавливает выдачу виз литовским участникам проекта "Миссия Сибирь"
7
Путин подписал закон об изменении параметров бюджета Пенсионного фонда на 2018 год
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости