Задержанных в Таиланде жителей Челябинской области будут судить в начале июля

ЧЕЛЯБИНСК, 5 июля. /ТАСС/. Двух жителей Челябинской области, задержанных в апреле в Таиланде по подозрению в ограблении пункта обмена валюты, будут судить в начале июля. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Челябинской области Маргариты Павловой.

Ранее сообщалось, что в Паттайе 14 апреля по подозрению в ограблении пункта обмена валюты были задержаны супруги из России, тогда неизвестный в мотоциклетном шлеме избил сотрудника учреждения, забрав из кассы около 1 млн батов (более $31 тыс.). Нападавший смог скрыться, однако полиции оперативно удалось найти мотоцикл грабителя, который был взят в аренду на имя 32-летнего россиянина Николая Рыбалова. Вместе с супругой и 10-летней дочерью мужчина был задержан в аэропорту Бангкока в тот же день при попытке покинуть страну. Позже девочку отправили самолетом в Россию.

"На начало июля, ориентировочно на 6 или 9 июля, назначено судебное заседание по делу задержанных в аэропорту Бангкока южноуральцев. Уполномоченному по правам человека эта информация поступила от адвоката задержанных", - говорится в сообщении.

В начале июня Павловой, от заинтересованного лица поступила жалоба на условия содержания супругов под стражей. В ней, в частности, говорится, что мужчину заковали в кандалы, у него начали гнить ноги. Уполномоченный выразила обеспокоенность сложившейся ситуацией и отправила директору Консульского департамента МИД РФ обращение с просьбой уточнить судьбу задержанных россиян.