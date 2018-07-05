На Урале активисты соберут документы, фото и видео о матчах ЧМ-2018 в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Уральские архивисты объявили сбор документов, фотографий, видео о проведении в Екатеринбурге матчей чемпионата мира по футболу. Материалами может поделиться любой желающий, сообщил ТАСС замдиректора Центра документации общественных организаций Свердловской области Владимир Каплюков.

"Огромное количество людей способно зафиксировать такое крупное спортивное мероприятие, как ЧМ-2018, но в итоге у каждого в частной коллекции останется лишь маленький эпизод. Мы же соберем документы воедино, сформируем полную коллекцию и сохраним ее для следующих поколений. Мы, архивисты, также вносим свою лепту в формирование коллекции. К примеру, я посетил игру сборных Сенегала и Японии в качестве болельщика, после чего сдал в архив паспорт болельщика, билет на матч и снятые мною на стадионе фотографии", - сказал Каплюков.

В дар принимаются любые артефакты - фотографии спортсменов и болельщиков, фото- и видеозарисовки со стадиона и улиц города, с фестиваля болельщиков, афиши, буклеты, путеводители, программы культурных мероприятий, журналы, газеты, ссылки на публикации в СМИ.

В дни чемпионата уральские архивисты наравне с журналистами практически ежедневно фиксировали все, что происходит в городе. На языке архивистов это называется "инициативным документированием".

"Ранее такого направления работы в архивной службе не существовало, архивисты занимались лишь комплектованием фондов и хранением документов. В середине 1990-х годов произошел перелом, и с тех пор мы стремимся запечатлеть те перемены, которые происходят с областью и городом, отразить историческое мгновение. На моей памяти в Свердловской области проходило немало крупных международных мероприятий - саммиты ШОС и БРИКС, международные выставки вооружений Russia Expo Arms и другие. Но впервые жители региона были столь активно вовлечены в общемировой праздник", - сказал директор Центра документации общественных организаций Свердловской области Алексей Гагарин.

Матчи чемпионата мира по футболу проходят с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.