Машиниста сняли с поезда в Курганской области из-за долгов по кредитам

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Машиниста поезда, следовавшего до Петропавловска на севере Казахстана, сняли с состава в приграничном селе Макушино Курганской области из-за долга перед банком по кредитам. Ранее в отношении должника было вынесено постановление об ограничении на выезд из России, сообщили в пятницу в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Курганской области.

"Машинист поезда, взявший кредит в банке в размере 640 тыс. рублей, не сумел вовремя погасить его и попал в должники. В связи с этим судебным приставом-исполнителем Курганского городского в отношении мужчины было вынесено постановление о временном ограничении на выезд за пределы России. Несмотря на постановление, машинист поезда отправился в рейс до Петропавловска, однако в Макушине его остановили. Должника сняли с поезда, состав отправился дальше под управлением его коллеги", - говорится в сообщении.

По данным регионального УФССП, в настоящее время ограничение на выезд за пределы России действует в отношении 15, 5 тыс. жителей Курганской области.