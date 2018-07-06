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Машиниста сняли с поезда в Курганской области из-за долгов по кредитам

Новости Урала
6 июля, 10:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Мужчина работал на рейсе до Петропавловска, несмотря на вынесенное в отношении него постановление об ограничении на выезд за пределы России

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Машиниста поезда, следовавшего до Петропавловска на севере Казахстана, сняли с состава в приграничном селе Макушино Курганской области из-за долга перед банком по кредитам. Ранее в отношении должника было вынесено постановление об ограничении на выезд из России, сообщили в пятницу в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Курганской области.

"Машинист поезда, взявший кредит в банке в размере 640 тыс. рублей, не сумел вовремя погасить его и попал в должники. В связи с этим судебным приставом-исполнителем Курганского городского в отношении мужчины было вынесено постановление о временном ограничении на выезд за пределы России. Несмотря на постановление, машинист поезда отправился в рейс до Петропавловска, однако в Макушине его остановили. Должника сняли с поезда, состав отправился дальше под управлением его коллеги", - говорится в сообщении.

По данным регионального УФССП, в настоящее время ограничение на выезд за пределы России действует в отношении 15, 5 тыс. жителей Курганской области.

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