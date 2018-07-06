Суд перенес на 13 июля апелляцию по делу экс-министра соцотношений Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 6 июля. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Челябинский областной суд в пятницу отложил до 13 июля рассмотрение в апелляционной инстанции уголовного дела бывшего министра социальных отношений Челябинской области Олега Бехтерева, который был ранее приговорен к шести годам условно за растрату 36 млн рублей из бюджета. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе инстанции.

"Судебное заседание по делу Бехтерева и [его пособницы] Кем судом отложено на 15:00 (13:00 мск - прим. ТАСС) 13 июля", - сказала собеседница агентства.

Тракторозаводский районный суд Челябинска 28 марта признал бывшего министра социальных отношений Челябинской области Бехтерева виновным в растрате более 36 млн рублей бюджетных денег, на которые государство планировало купить техсредства реабилитации для инвалидов. Ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет и со штрафом 900 тыс. рублей. В пособничестве Бехтереву признали виновной предпринимательницу Ирину Кем и назначили ей наказание в виде пяти лет лишения свободы условно, с испытательным сроком пять лет, со штрафом 800 тыс. рублей.

Как сообщили ТАСС ранее в пресс-службе областной прокуратуры, апелляционное представление на приговор подала сторона обвинения. В представлении прокурором указано на незаконность принятого судом решения: необоснованная мягкость назначенного наказания и изменена первоначальная квалификация действий осужденных, которые также обвинялись в получении взятки в особо крупном размере и в даче взятки в особо крупном размере.

Бехтерев был заместителем министра социальных отношений Челябинской области, затем и. о. министра и министром с декабря 2013 года по февраль 2014 года. По версии следствия, в это время он заключил с коммерческими фирмами, подконтрольными предпринимательнице Ирине Кем, госконтракты на поставку технических средств реабилитации инвалидов по завышенным ценам и без аукционов. После этого Кем, согласно ранее достигнутой договоренности, передала ему в качестве взятки 5 млн рублей.