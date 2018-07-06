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Более 300 компаний примут участие в бирже контактов на Российско-Китайском ЭКСПО

Новости Урала
6 июля, 11:55 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 6, июля. /ТАСС

Почти половина из них представляет КНР

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Порядка 300 компаний примут участие в бирже контактов на Российско-Китайском ЭКСПО, которая пройдет в дни проведения международной промышленной выставки ИННОПРОМ с 9 по 12 июля в Екатеринбурге. Об этом в пятницу ТАСС рассказал президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин.

Регистрация участников биржы еще не завершена, уточнил Беседин. Их количество уже приблизилось к отметке в 350 компаний, почти половина из которых представляют КНР.

По словам президента Уральской торгово-промышленной палаты, большинство участников будущей биржи контактов представляют сферу машиностроения и металлургии. "Также широко представлено сельское хозяйство, - сказал Беседин. - Будут и компании из сферы транспорта, логистики, прикладной науки, информационных технологий и здравоохранения".

Российско-Китайское ЭКСПО создано на основе Харбинской международной торгово-экономической ярмарки, проводившейся в с 1990 по 2013 годы. В 2014 году Первое Российско-Китайское ЭКСПО посетили около 280 тысяч человек из 65 стран мира.

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