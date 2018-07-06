Девочку успешно прооперировали в Тюменском медцентре, несмотря на хакерскую атаку

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Тяжелобольная девочка из Оренбурга успешно прооперирована в Федеральном центре нейрохирургии в Тюмени, несмотря на кибератаку, которая произошла во время операции. Об этом ТАСС в пятницу сообщила пресс-секретарь медцентра Наталья Тимофеева.

В пятницу глава Сбербанка Герман Греф на международном конгрессе по кибербезопасности сообщил, что специалисты кредитного учреждения остановили кибератаку на Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени после обращения главврача учреждения Альберта Суфианова. Атака хакеров на центр произошла во время операции на головном мозге 13-летней девочки.

"Хакерская атака была обнаружена во время операции в выходной день. Операция проводилась девочке из Оренбурга. Ребенок успешно прооперирован, несмотря на хакерскую атаку", - сказала Тимофеева.

По ее словам, во время кибератаки невозможно было загрузить данные на мониторы, которые врачи используют для изучения анализов и снимков, чтобы успешно провести операцию. "Учитывая, что были снимки на руках у врачей и анализы, которые выписываются из лаборатории на бумажных носителях, то врачам удалось быстро изучить информацию и провести операцию. Все хорошо, ребенок уже находится перед выпиской", - сказала собеседница агентства.

По словам Тимофеевой, остановить кибератаку удалось благодаря оперативному вмешательству специалистов Сбербанка. "Куда мы только не обращались, какие только умы не пытались подключить. Сейчас все хорошо, все в порядке, центр работает в обычном режиме", - добавила Тимофеева.