Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.07:
$ 63.12
€ 73.9
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Девочку успешно прооперировали в Тюменском медцентре, несмотря на хакерскую атаку

Новости Урала
6 июля, 13:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

В пятницу глава Сбербанка Герман Греф на международном конгрессе по кибербезопасности сообщил, что атака на учреждение произошла во время операции на головном мозге 13-летнего ребенка

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Тяжелобольная девочка из Оренбурга успешно прооперирована в Федеральном центре нейрохирургии в Тюмени, несмотря на кибератаку, которая произошла во время операции. Об этом ТАСС в пятницу сообщила пресс-секретарь медцентра Наталья Тимофеева.

В пятницу глава Сбербанка Герман Греф на международном конгрессе по кибербезопасности сообщил, что специалисты кредитного учреждения остановили кибератаку на Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени после обращения главврача учреждения Альберта Суфианова. Атака хакеров на центр произошла во время операции на головном мозге 13-летней девочки.

"Хакерская атака была обнаружена во время операции в выходной день. Операция проводилась девочке из Оренбурга. Ребенок успешно прооперирован, несмотря на хакерскую атаку", - сказала Тимофеева.

По ее словам, во время кибератаки невозможно было загрузить данные на мониторы, которые врачи используют для изучения анализов и снимков, чтобы успешно провести операцию. "Учитывая, что были снимки на руках у врачей и анализы, которые выписываются из лаборатории на бумажных носителях, то врачам удалось быстро изучить информацию и провести операцию. Все хорошо, ребенок уже находится перед выпиской", - сказала собеседница агентства.

По словам Тимофеевой, остановить кибератаку удалось благодаря оперативному вмешательству специалистов Сбербанка. "Куда мы только не обращались, какие только умы не пытались подключить. Сейчас все хорошо, все в порядке, центр работает в обычном режиме", - добавила Тимофеева.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Свердловская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Киеве рассчитывают начать "деоккупацию" Донбасса с горловского направления
2
Песков: Путин следит за общественной реакцией на пенсионную реформу по всем информканалам
3
Володин назвал причину публикации данных о депутатских пенсиях
4
Песков не подтвердил, что вывод проиранских сил из САР будет темой встречи Путина и Трампа
5
Секта "Аум Синрикё". Досье
6
Депутат усомнился в целесообразности передачи функций ПФР Федеральному казначейству
7
"Внешность нестандартная — все, дурак": флешмоб #яучусьвидетьдушу для "особенных" детей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!