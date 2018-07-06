Первое на Урале медресе открыли в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 6 июля. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Первое в Уральском федеральном округе медресе - базовое учебное заведение для мусульманских богословов - открыли в городе Троицке Челябинской области. Обучение начнется с 1 сентября, сообщил ТАСС в пятницу пресс-секретарь главы региона Дмитрий Федечкин.

"Губернатор Челябинской области Борис Дубровский в рамках Седьмой всероссийской научно-практической конференции "Расулевские чтения" открыл после реконструкции в городе Троицке медресе "Расулия". На сегодняшний день это единственное специализированное базовое учебное заведение для мусульманского духовенства в Уральском федеральном округе", - сказал собеседник агентства.

По словам Федечкина, с 1 сентября в медресе по поручению губернатора начнется обучение студентов, занятия будут проходить бесплатно. Заявки уже подали 11 человек из Челябинской области. Также запросы пришли из Тюменской и Свердловской областей.

Медресе "Расулия" было основано в 1883 году по инициативе российского религиозного деятеля и просветителя XIX-XX веков, известного во всем исламском мире, Зайнуллы Расулева, который возглавлял его более 30 лет. При нем медресе стало одним из главных духовно-образовательных центров ислама в России. Решение о реконструкции закрытого в 1919 году заведения было принято губернатором Борисом Дубровским в 2015 году. Губернатор лично на протяжении трех лет курировал ход восстановительных работ в медресе.

Всероссийская научно-практическая конференция "Расулевские чтения" - одно из крупнейших общественных мероприятий в России, связанных с развитием ислама. Конференция посвящена обсуждению актуальных проблем развития этой религии в нашей стране. Впервые она прошла в городе Троицке Челябинской области в марте 2012 года.