Отравившихся лекарствами троих детей выписали из больницы в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Отравившиеся лекарствами трое детей в селе Кунарское Богдановичском городском округе в Свердловской области выписаны из Областной детской клинической больницы № 1. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе больницы.

"Трое детей - два брата и сестра - выписаны из педиатрического отделения больницы в удовлетворительном состоянии", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что пострадали четыре ребенка, один из них отказался от госпитализации. Вечером 3 июля дети попали в реанимацию в результате отравления неустановленными лекарственными препаратами, которые они нашли на улице среди мусора.