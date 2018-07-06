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Отравившихся лекарствами троих детей выписали из больницы в Свердловской области

Новости Урала
6 июля, 14:24 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 6, июля. /ТАСС

3 июля дети попали в реанимацию в результате отравления неустановленными препаратами, которые они нашли на улице среди мусора

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Отравившиеся лекарствами трое детей в селе Кунарское Богдановичском городском округе в Свердловской области выписаны из Областной детской клинической больницы № 1. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе больницы.

"Трое детей - два брата и сестра - выписаны из педиатрического отделения больницы в удовлетворительном состоянии", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что пострадали четыре ребенка, один из них отказался от госпитализации. Вечером 3 июля дети попали в реанимацию в результате отравления неустановленными лекарственными препаратами, которые они нашли на улице среди мусора.

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