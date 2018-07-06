Вторая очередь поликлиники в крупнейшем районе Кургана откроется в августе 2018 года

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Вторая очередь Курганской поликлиники № 1, которая находится в крупнейшем микрорайоне города, откроется для пациентов в августе 2018 года. Уже в июле отделения поликлиники начнут переезд в новое шестиэтажное здание, сообщил в пятницу ТАСС главный врач медицинского учреждения Сергей Жуков.

"У нас завершается строительство, в июле начнется поэтапный переезд шести отделений в новое здание на шесть этажей. До первого августа переедут хирургическое отделение, дневной стационар и терапевтическое отделение. Есть отделения, которые требуют специального оснащения, дополнительных документов - это отделение лучевой диагностики, лаборатория и физиотерапевтическое отделение. Оформление разрешительных документов и установка оборудования будут производиться в течение третьего квартала 2018 года, запуск всех этажей состоится в конце третьего квартала", - сказал Жуков.

По его словам, до переезда медицинский персонал поликлиники вынужден работать на небольших площадях в две- три смены. "В первой очереди останутся узкие специалисты, которое из-за недостатка места сейчас работают в две и три смены. Первая смена принимает до часу дня, успел или не успел - надо уходить и уступить место другому врачу. Пропускная способность и доступность медицины от этого страдают", - пояснил Жуков.

Главный врач поликлиники отметил, что с переездом будут созданы более комфортные условия как для персонала, так и для пациентов больницы, что в результате отразится на качестве оказания медицинской помощи. "Когда они переедут в новое здание, параллельно будут принимать два хирурга с четырьмя перевязочными, операционной и предоперационной. То же самое с рентгенологическим отделением - в этом здании пока есть флюорограф, а в новом здании появится большой диагностический комплекс и маммограф", - уточнил Жуков.

С введением нового здания в эксплуатацию площадь поликлиники увеличится почти вдвое - до 6,8 тыс. квадратных метров. Медицинскую помощь здесь получают порядка 50 тыс. жителей города. "Значимость открытия второй очереди поликлиники очень большая, потому что она расположена в самом крупном микрорайоне Кургана. В течение 10 лет объект не был достроен, сам факт окончания строительства и введения в эксплуатацию имеет огромное значение", - подчеркнул в беседе с ТАСС заместитель директора департамента здравоохранения Курганской области Вячеслав Сунегин.