Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.07:
$ 63.12
€ 73.9
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Вторая очередь поликлиники в крупнейшем районе Кургана откроется в августе 2018 года

Новости Урала
6 июля, 14:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

С введением нового здания площадь поликлиники увеличится вдвое

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Вторая очередь Курганской поликлиники № 1, которая находится в крупнейшем микрорайоне города, откроется для пациентов в августе 2018 года. Уже в июле отделения поликлиники начнут переезд в новое шестиэтажное здание, сообщил в пятницу ТАСС главный врач медицинского учреждения Сергей Жуков.

"У нас завершается строительство, в июле начнется поэтапный переезд шести отделений в новое здание на шесть этажей. До первого августа переедут хирургическое отделение, дневной стационар и терапевтическое отделение. Есть отделения, которые требуют специального оснащения, дополнительных документов - это отделение лучевой диагностики, лаборатория и физиотерапевтическое отделение. Оформление разрешительных документов и установка оборудования будут производиться в течение третьего квартала 2018 года, запуск всех этажей состоится в конце третьего квартала", - сказал Жуков.

По его словам, до переезда медицинский персонал поликлиники вынужден работать на небольших площадях в две- три смены. "В первой очереди останутся узкие специалисты, которое из-за недостатка места сейчас работают в две и три смены. Первая смена принимает до часу дня, успел или не успел - надо уходить и уступить место другому врачу. Пропускная способность и доступность медицины от этого страдают", - пояснил Жуков.

Главный врач поликлиники отметил, что с переездом будут созданы более комфортные условия как для персонала, так и для пациентов больницы, что в результате отразится на качестве оказания медицинской помощи. "Когда они переедут в новое здание, параллельно будут принимать два хирурга с четырьмя перевязочными, операционной и предоперационной. То же самое с рентгенологическим отделением - в этом здании пока есть флюорограф, а в новом здании появится большой диагностический комплекс и маммограф", - уточнил Жуков.

С введением нового здания в эксплуатацию площадь поликлиники увеличится почти вдвое - до 6,8 тыс. квадратных метров. Медицинскую помощь здесь получают порядка 50 тыс. жителей города. "Значимость открытия второй очереди поликлиники очень большая, потому что она расположена в самом крупном микрорайоне Кургана. В течение 10 лет объект не был достроен, сам факт окончания строительства и введения в эксплуатацию имеет огромное значение", - подчеркнул в беседе с ТАСС заместитель директора департамента здравоохранения Курганской области Вячеслав Сунегин.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Курганская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин обсудил с легендами футбола, как ЧМ ломает стереотипы о России и кто будет чемпионом
2
Володин назвал причину публикации данных о депутатских пенсиях
3
СМИ: на борту потерпевшего крушение у берегов Пхукета судна находился гражданин РФ
4
Песков: Путин следит за общественной реакцией на пенсионную реформу по всем информканалам
5
Адвокат Конновой указал на роль СМИ в отмене дела о продаже психотропов
6
Илон Маск направил в Таиланд своих специалистов, чтобы помочь спасти школьников из пещеры
7
Путин подписал указ о назначении ряда генералов региональных МВД, СК и ФСИН
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!