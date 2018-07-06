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Уральские железнодорожники спасли жизнь раненному краснокнижному соколу-сапсану

Новости Урала
6 июля, 14:56 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ /Корр. ТАСС, Анна Корякина

Птицу нашли вблизи железнодорожного вокзала Екатеринбурга

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© Пресс-служба Свердловской железной дороги

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июля. /Корр. ТАСС Анна Корякина/. Работники Свердловской железной дороги спасли жизнь краснокнижному соколу-сапсану, который повредил крыло и погибал. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД).

"Раненного сокола-сапсана, занесенного в Красную книгу России, вблизи железнодорожного вокзала Екатеринбург обнаружили сотрудники Музея истории, науки и техники СвЖД. У молодого сапсана было повреждено крыло, и он не мог летать самостоятельно. Железнодорожники обеспечили ему необходимый уход и вызвали специалистов-орнитологов", - рассказали в пресс-службе.

Найденная птица только учится летать. "Сейчас сапсан находится в специализированном центре по мониторингу и реабилитации хищных птиц. Благодаря грамотным действиям железнодорожников, обнаруживших птенца, стрессовая ситуация не получила развития, и его состояние удалось быстро стабилизировать. Когда птенец окончательно окрепнет, его выпустят на волю", - пояснили в пресс-службе.

А вот в Центре по мониторингу и реабилитации хищных птиц "Холзан", расположенном в Свердловской области, спасают жизнь птенцу сапсана, выпавшему из гнезда. "Он плохо летает, поэтому, пытаясь взлететь, он нечаянно спрыгнул с крыши одного из домов", - пояснил корреспонденту ТАСС замдиректора центра Олег Светлицкий.

Светлицкий сообщил, что в настоящее время сапсан совместно с другими птенцами обитает в большом вольере. "Как только он научится летать - мы пригласим орнитологов - и выпустим этого сапсана", - добавил собеседник агентства.

О сапсане

Сапсан - хищная птица семейства соколиных. Считается самой быстрой птицей в природе. При пикировании может развивать скорость свыше 320 км/ч. Встречается практически на всех континентах.

В дикой природе этот вид соколов предпочитает селиться на высоких скалах вблизи рек. Однако их гнезда встречаются на многоэтажных зданиях и в городской черте. В честь этой птицы названо семейство российских высокоскоростных поездов - именно с "Сапсана" на российских железных дорогах была заведена традиция называть скоростные поезда именами птиц.

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