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Около 15 тыс. зрителей ожидается на фестивале "Маяк" с участием Земфиры в Екатеринбурге

Новости Урала
6 июля, 15:07 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 6, июля. /ТАСС

На концерте также выступят рок-группы "Би-2", "Сплин" и Дельфин

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Земфира

Земфира

© Егор Алеев/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Около 15 тыс. зрителей ожидается в Екатеринбурге на музыкальном фестивале "Маяк", на котором выступят Земфира, а также рок-группы "Би-2", "Сплин" и Дельфин, сообщили ТАСС организаторы мероприятия.

"Мы ожидаем 15 тысяч человек. Также каждый зритель сможет стать участником фото-флешмоба, победитель получит подарок от фестиваля", - сообщили в оргкомитете.

Концерт пройдет 8 июля в парке имени Маяковского - в городской фан-зоне чемпионата мира по футболу. По словам руководителя развлекательной программы фан-зоны Екатеринбурга Ильи Маркова, в этот день не проходят матчи чемпионата, поэтому не будет трансляций. Площадка фан-зоны оснащена современным оборудованием, поэтому "звук должен быть хорошим".

Фестиваль "Маяк" состоится в Екатеринбурге впервые. Кроме Земфиры, групп "Би-2", "Сплин" и Дельфина на его площадке выступит специальный гость - экс-лидер "Смысловых галлюцинаций" Сергей Бобунец.

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