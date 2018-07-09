"Уралстрансмаш" планирует выйти на 80-100% загрузки производственных площадей в 2018 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. "Уралтрансмаш" планирует выйти на 80-100% загрузки производственных площадей в 2018 году. Об этом сообщил в понедельник журналистам заместитель генерального директора УВЗ по гражданской продукции Борис Мягков.

"Уралтрансмаш" входит в корпорацию "Уралвагонзавод", которая в свою очередь входит в госкорпорацию "Ростех".

"Несколько лет трамваи не выпускались, в 2017 году нам удалось восстановить производство и выпустить небольшое количество, но по крайней мере, заработал конвейер. В этом году мы планируем выйти на 80, может даже до 100% загрузки производственных площадей "Уралтрансмаша", - сказал Мягков.

Производственные мощности АО "Уралтрансмаш" позволяют выпускать 150 новых и модернизированных трамваев в год. Общий парк трамвайных вагонов в России насчитывает свыше 8 тыс. единиц, из них 2,5 тыс. - чешские вагоны, изготовленные в прошлом веке.

"Уралвагонзавод" - крупнейшее российское предприятие крупного машиностроения, а также разработчик и изготовитель различных типов грузовых вагонов, полувагонов, грузовых тележек, цистерн. В конце 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче 100% акций УВЗ из федеральной собственности "Ростеху".