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Пострадавший при взрыве газа в Челябинске ребенок начал дышать самостоятельно

Новости Урала
9 июля, 9:33 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК /Корр. ТАСС, Александр Чирков

В результате взрыва 20 июня мальчик получил ожоги 80% тела

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ЧЕЛЯБИНСК, 9 июля. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Мальчик, который получил ожоги 80% тела в результате взрыва газа в доме в Челябинске 20 июня, начал дышать самостоятельно, поэтому отключен от аппарата искусственной вентиляции легких, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе администрации города.

"Мальчик начал дышать самостоятельно, отключен от ИВЛ. Кроме того, ест, пьет", - сказали в пресс-службе.

Взрыв газа в Челябинске произошел в одной из квартир на втором этаже пятиэтажного жилого дома в результате утечки газа из баллона, пострадали два человека. С ожогами 80% тела в реанимацию доставили ребенка и с ожогами 40% тела - женщину, которая впоследствии скончалась.

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