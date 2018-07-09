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"Почта России" оштрафовали за торговлю сигаретами около детсада в Свердловской области

Новости Урала
9 июля, 10:35 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 9, июля. /ТАСС

По данным Роспотребнадзора, расстояние до учреждения составило менее 100 метров

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области оштрафовало отделение "Почты России" в Туринском районе за торговлю сигаретами вблизи детского сада. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Свердловской областной прокуратуры.

По данным ведомства, в городе Туринске в одном из почтовых отделений продавали сигареты в нарушение закона, так как расстояние до детсада составило менее 100 метров.

"По данному факту прокуратура района в отношении ФГУП "Почта России" возбудила административное дело по статье КоАП РФ "Несоблюдение запретов в сфере торговли табачной продукцией". По результатам рассмотрения постановления прокурора Ирбитский отдел управления Роспотребнадзора по Свердловской области оштрафовал предприятие на 30 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Постановление по делу в законную силу пока не вступило. Сигареты в почтовом отделении сняты с продажи, добавили в пресс-службе.

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