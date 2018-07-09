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Около 300 человек примут участие в саммите вузов России и Китая в Екатеринбурге

Новости Урала
9 июля, 10:41 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 9, июля. /ТАСС

Саммит пройдет с 9 по 16 июля в рамках Российско-Китайского ЭКСПО

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Около 300 представителей вузов примут участие в саммите Ассоциации технических университетов России и Китая (АТУРК), который в понедельник стартовал в Екатеринбурге в рамках Российско-Китайского ЭКСПО. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Уральского федерального университета (УрФУ), являющегося организатором саммита.

"УрФУ проводит саммит АТУРК в Екатеринбурге с 9 по 16 июля, сегодня участники саммита АТУРК приезжают в Екатеринбург, для них состоится приветственный ужин, а торжественное открытие пройдет 10 июля. В программе, в которую входит форум ректоров, съезд координаторов университетов ассоциации и научная конференция по альтернативной энергетике, примут участие почти 300 человек - представителей вузов обеих сторон", - сказали в пресс-службе.

В этом году саммит АТУРК включен в программу Российско-Китайского ЭКСПО, проходящего в Екатеринбурге параллельно с Международной промышленной выставкой ИННОПРОМ.

"Также в рамках саммита планируется подписать стратегическое соглашение между АТУРК и российским представительством компании Huawei, которое позволит студентам проходить в компании стажировки. Подписи под документом поставят ректор МГТУ им. Баумана Анатолий Александров и замдиректора департамента управления персоналом Huawei в России Александр Исаев", - уточнили в УрФУ.

АТУРК учреждена в 2011 году совместными усилиями Харбинского политехнического университета и Московского государственного технического университета им. Баумана с целью содействия развитию китайско-российского высшего образования и укрепления национального инновационного потенциала. В ее состав входят 60 университетов обеих стран, из них - 51 университет-член ассоциации и девять университетов-наблюдателей. Ассоциация работает в пяти направлениях: обучение кадров, научные исследования, социальные услуги, культурное наследие, международное сотрудничество и обмен.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема - "Цифровое производство". Партнером ИННОПРОМ-2018 стала Республика Корея, организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ. ТАСС выступает генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.

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