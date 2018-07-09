Национальные экспозиции иностранных государств открылись на выставке ИННОПРОМ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Национальные экспозиции иностранных государств, в том числе Белоруссии, Германии, Венгрии, Италии, Японии и других стран, открылись на промышленной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге. Об этом в понедельник сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

"В первый день работы IX международной промышленной выставки ИННОПРОМ на площадке "Екатеринбург-Экспо" наряду со страной-партнером выставки Южной Кореей открыли свои национальные экспозиции Белоруссия, Германия, Венгрия, Италия, Словакия, Швейцария и Япония. В этом году география экспонентов в формате национальных стендов охватила весь евроазиатский континент и стала одной из самых масштабных в истории выставки", - говорится в сообщении.

Белоруссия представила в Екатеринбург продукцию своих 20 компаний. На ИННОПРОМе работают "БелАЗ", "МАЗ", "Интеграл", станкостроительный завод имени Кирова, научные и образовательные учреждения республики. "Второй год подряд в составе объединенной экспозиции презентованы предприятия Германии, продукцию представляют два десятка высокотехнологичных компаний. Не первый раз выступают с коллективным стендом и предприятия Италии, одним из устроителей которого является Ассоциация итальянских производителей станков, роботов, средств автоматизации и вспомогательной продукции", - уточнили в департаменте.

Первый опыт по организации национальных экспозиций в "Екатеринбург-Экспо" получили в этом году Венгрия, Словакия и Швейцария. Венгрия презентует технологии и промышленные разработки в сфере управления водным хозяйством, а Швейцарская ассоциация компаний машиностроительной и электротехнической отраслей Swissmem представила восемь ведущих предприятий страны. Национальный стенд Словакии представлен компаниями из сферы энергетики и экологических решений. Япония, страна-партнер выставки ИННОПРОМ в прошлом году, подготовила экспозицию, на которой представлены свыше 20 компаний и организаций.

Как отметил губернатор региона Евгений Куйвашев, ИННОПРОМ позволяет объединить на территории области лучший промышленный опыт передовых стран. "Государства Восточной, Центральной, Западной Европы, Азии представили в Екатеринбурге передовые промышленные технологии, заявились на участие в масштабных дискуссионных и деловых мероприятиях. Параллельно мы встречаем делегации из девяти провинций КНР в рамках Российско-Китайского Экспо", - приводит департамент слова главы региона.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля. Партнером ИННОПРОМ-2018 стала Республика Корея, а ее организатором министерство промышленности и торговли РФ. ТАСС выступает генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.