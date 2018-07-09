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"Уралвагонзавод" представил новый трамвай на выставке ИННОПРОМ

Новости Урала
9 июля, 11:10 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 9, июля. /ТАСС

На его основе с использованием ходовой части планируется разработать линейку низкопольных вагонов любой вместимости и длины

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Корпорация "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в госкорпорацию "Ростех") представила инновационный низкопольный трамвай 71-415 на международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2018, которая открылась в понедельник в Екатеринбурге, передает корреспондент ТАСС.

"Высокопольные вагоны сейчас уже не актуальны, сейчас основной упор сделан на производство полностью низкопольных трамвайных вагонов. Этот вагон модели 415 - это первый базовый вагон для линейки двух-, трех-, пятисекционных вагонов. На его основе с использованием ходовой части будет в ближайшее время разработана вся линейка низкопольных вагонов любой вместимости, любой длины. Вагон спроектирован для эксплуатации на существующих линиях и остановочных комплексах в любом из городов", - сказал главный конструктор гражданской продукции предприятия "Уралтрансмаш" (входит в УВЗ) Сергей Соловьев.

Разработчики трамвая впервые применили технологию пластиковой обшивки наружных бортов - трамвай обшит легкосъемными пластиковыми элементами, которые в случае ДТП меняются на новые. "Кроме того, здесь установлена новая информационная система - мониторы, Wi-Fi, предусмотрена возможность зарядить телефон или планшет через USB", - добавил Соловьев.

Стоимость одного трамвая в базовой комплектации составляет порядка 24 млн рублей. К концу года предприятие планирует разработать модель трамвая 71-415 для узкой колеи для таких городов, как Евпатория, Калининград и Пятигорск.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля. Партнером ИННОПРОМ-2018 стала Республика Корея, а ее организатором министерство промышленности и торговли РФ. ТАСС выступает генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.

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