Челябинский завод оштрафовали за нарушение законодательства о выбросах

ЧЕЛЯБИНСК, 9 июля. /ТАСС/. Челябинский завод современных конструкций оштрафован на 20 тыс. рублей, так как у него не оказалось ряда документов, предусмотренных федеральным законом "Об охране атмосферного воздуха". Об этом журналистам в понедельник сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

"Челябинская природоохранная прокуратура проверила ООО "Челябинский завод современных конструкций" на предмет исполнения требований законодательства о выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух. <...> По результатам... Министерством экологии Челябинской области на юрлицо наложен штраф в размере 20 тыс. рублей. Руководителю предприятия прокурором внесено представление об устранении нарушений", - говорится в сообщении.

По данным областной прокуратуры, предприятие во II, III и IV кварталах 2017 года не проводило инструментальные замеры с привлечением аккредитованной лаборатории на источнике выбросов. Кроме того, котельная завода как источник выбросов не имеет утвержденный проект нормативов данных выбросов. Журнал учета приема предупреждений о наступлении неблагоприятных метеорологических условий не содержит данных о ряде периодов в январе-апреле 2018 года.

Челябинский завод современных конструкций основан в 2007 году. В настоящее время компания предоставляет ряд услуг в сфере обработки металла и производства металлоизделий. Челябинск - крупный промышленный город, деловой, научный и культурный центр Челябинской области. Население - 1,192 млн человек. В городе располагается более 266 промышленных предприятий.