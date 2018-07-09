Авторы инновационных разработок в сфере IT получили на ИННОПРОМе премии губернатора

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Авторы инновационных проектов в сфере информационных технологий получили премии губернатора Свердловской области в размере 300 тыс. рублей в рамках IX Международной промышленной выставки ИННОПРОМ, которая проходит в Екатеринбурге. Об этом в понедельник сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

"В 2017 году на конкурс было представлено девять работ, лучшие научные труды, ставшие победителями в двух номинациях конкурсного отбора, выбрали экспертный совет и комиссия по присуждению премий. Основными критериями отбора стали результативность научных исследований, способствующих развитию экономики и социальной сферы на Среднем Урале, а также расширение рынка сбыта продукции и услуг в сфере IT за счет продвижения в регионах России и за рубежом. Торжественная церемония награждения лауреатов премии губернатора в сфере IT состоялось на площадке стенда Свердловской области на выставке ИННОПРОМ, - говорится в сообщении.

Так, в номинации "За выдающийся вклад в развитие научных исследований в сфере информационных технологи" отмечены Николай Спирин и Владислав Лавров, им присуждена премия в размере 300 тыс. рублей. "Проект предназначен для внедрения на металлургических предприятиях, в своей работе исследователи предложили принципы построения и архитектуру автоматизированной системы управления доменной плавкой", - уточнили в департаменте.

За лучший проект в IT-сфере, разработанный и внедренный в организациях Свердловской области, премия в размере 300 тыс. рублей присуждена Константину Аксенову. "Данная работа посвящена вопросам логистики, анализу, планированию и моделированию процессов на примере сети АЗС", - добавили в департаменте.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема - "Цифровое производство". Партнером "ИННОПРОМа-2018" стала Республика Корея, организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ. ТАСС выступает генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.