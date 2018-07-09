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"Ростелеком" и власти Екатеринбурга договорились о внедрении "умных технологий"

Новости Урала
9 июля, 14:24 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 9, июля. /ТАСС

Сообщается, что стороны намерены сотрудничать, в том числе, в сфере пассажирских перевозок и в рамках предоставления жителям сервисов на объектах городской инфраструктуры

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Администрация Екатеринбурга и компания "Ростелеком" договорились о сотрудничестве при внедрении на территории города "умных технологий". Соглашение об этом подписали в рамках IX Международной промышленной выставки ИННОПРОМ в Екатеринбурге, сообщил в понедельник журналистам вице-президент "Ростелекома", директор макрорегионального филиала "Урал" Сергей Гусев.

"Екатеринбург - один из самых быстрорастущих городов России, центр притяжения идей, креативных и инновационных решений, "Ростелеком" - национальный оператор, имеющий уже реальный опыт построения умных безопасных городов в разных регионах страны. Логично объединить усилия и сделать Екатеринбург показательным по реализации проектов серии "Умный город", - сказал он после подписания документа.

"Интеллектуальные решения позволяют людям экономить до 40% расходов на коммунальные услуги, предоставляют дополнительные ресурсы для бизнеса и обеспечивают комфортную безопасную среду для жизни. <...> При плотной совместной работе с городскими властями и использовании уже созданных инструментов Екатеринбург имеет все шансы в очень короткое время внедрить весь комплекс интеллектуальных решений и создать передовой опыт "умных городов" в России", - отметил Гусев.

В пресс-службе компании пояснили ТАСС, что стороны намерены сотрудничать, в том числе, в сфере пассажирских перевозок и в рамках предоставления населению сервисов социально-досуговой деятельности на объектах городской инфраструктуры. "Также стороны договорились о постоянном информационном взаимодействии, создании комиссий и рабочих групп с привлечением экспертного сообщества", - уточнили в пресс-службе.

Проект "Умный регион" предусматривает работу по созданию и внедрению цифровых сервисов и технологий для повышения качества государственных и муниципальных услуг и оптимизации использования различных ресурсов. Еще одно направление - формирование и развитие центров научных, технологических, а также рыночных компетенций. Третье направление связано с развитием системы коммуникаций и позиционированием региона как центра международной активности по тематике "умных решений". В этом году концепция "Умного региона" была представлена на международной конференции по устойчивому развитию городов (ICSC) в Москве.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема - "Цифровое производство". Партнером "ИННОПРОМа-2018" стала Республика Корея, организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ. ТАСС выступает генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.

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