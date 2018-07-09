В Челябинской области построят завод огнеупоров за 680 млн рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 9 июля. /ТАСС/. Чешская компания "SEEIF Ceramic a.s" и московская "Русфаундриконсалт" вложат 680 млн рублей в строительство в Магнитогорске завода по производству огнеупорной неформованной продукции. Соответствующее соглашение подписано в понедельник на международной промышленной выставке ИННОПРОМ, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора Челябинской области.

"В рамках международной промышленной выставки ИННОПРОМ в Екатеринбурге подписано соглашение о строительстве завода по производству огнеупорных материалов. Под документом свои подписи поставили генеральный директор ПАО "ММК" Павел Шиляев, генеральный директор ООО "Русфаундриконсалт" Максим Судаков, генеральный директор "SЕEIF Ceramic, a.s" Томас Стошек и директор АНО "Агентство инвестиционного развития Челябинской области" Алексей Бобов. Инвесторами выступают "SЕEIF Ceramic, a.s" и ООО "Русфаундриконсалт". Инвестиции в строительство завода составят 680 млн рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что строить новое предприятие планируется на площадке индустриального парка ММК. Это дает возможность инвесторам применять систему налоговых льгот - обнуление ставки налога на имущество и снижение на 3,5% региональной составляющей ставки налога на прибыль. Запуск производства намечен на вторую половину 2019 года.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В этом году она собрала на своей площадке делегации из 95 стран, свою продукцию представили 600 компаний. ТАСС выступает генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.