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Около восьми тысяч человек остаются без электричества в Свердловской области из-за аварии

Новости Урала
9 июля, 15:19 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 9, июля. /ТАСС

Электроснабжение нарушено в Сысертском и Белоярском городских округах

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© Сергей Мальгавко/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Около 21 тыс. жителей Сысертского и Белоярского городских округов Свердловской области в понедельник остались без электроснабжения из-за аварии. В настоящее время без света остаются порядка 8 тыс. человек, сообщили в пресс-службе "МРСК-Урала".

"При технологическом нарушении на высоковольтной линии электропередачи произошел отказ защит на потребительской подстанции, что привело к нарушению электроснабжения в Сысертском и Белоярском городских округах Свердловской области. В результате инцидента без электроснабжения остались порядка 21 тыс. жителей населенных пунктов, в течение часа по резервным схемам электроснабжения энергетики уже вернули свет в дома 13 тыс. человек", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что на данный момент без электроснабжения остаются порядка 8 тыс. человек.

"Энергетики прикладывают максимум усилий, чтобы восстановить электроснабжение в кратчайшие сроки. Персонал "МРСК Урала" находится в оперативном взаимодействии с персоналом потребительской подстанции", - уточнили в компании.

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