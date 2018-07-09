Центры патриотического воспитания станут наследием ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля./ТАСС/. Центры патриотического воспитания станут наследием ЭКСПО-2025. Об этом в понедельник сообщил член оргкомитета, замгубернатора Свердловской области Александр Высокинский.

"Будет создан крупнейший в стране центр трансформации личности специалиста, также будет создан крупнейший в стране центр патриотического воспитания... Наследие ЭКСПО-2025 - одна из основных задач на сегодняшний день для того, чтобы выставка стала не только центром развития уральского региона, где проживает 12 млн человек, а чтобы выставка стала центром развития средней части страны", - сказал он на пресс-конференции в рамках международной промышленной выставки ИННОПРОМ .

По словам гендиректора заявочного комитета ЭКСПО-2025 Александра Чернова, в центре будут обучать детей навыкам XXI века. "Я бы сказал, что "Сколково" естественным образом выгрузиться на площадке ЭКСПО для того, чтобы выстроить здесь пилотные элементы новой системы образования. Это предпринимательство, развитие личности, это то, чем мы занимаемся достаточно успешно в "Сколково", - сказал он.

По данным Чернова, там будут заниматься дети всех возрастов.

"Будут центры развития наук: химия, физика, биомедицина, где будут заниматься в том числе и дети. Будет павильон России, который имеет право на то, чтобы стать одним из знаковых достопримечательностей в Екатеринбурге и по всему Уралу, а это туризм <...>. Там смогут обучаться тысячи детей, речь идет в том числе и о создании дополнительных университетских ресурсов. Чуть сложнее это сейчас описать, потому что мы сейчас работаем над программой", - дополнил он.

Об ЭКСПО

В мае 2017 года было передано письмо правительства РФ в Международное бюро выставок в Париже о выдвижении Екатеринбурга в качестве кандидата на право проведения Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025. Тема российской заявки: "Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь - для будущих поколений". Проведение ЭКСПО запланировано со 2 мая по 2 ноября 2025 года.

Решение о городе-победителе будет принято на сессии Генеральной ассамблеи бюро в ноябре 2018 года, конкурентами Екатеринбурга являются Осака и Баку. Россия участвует в Экспо с 1851 года. В случае победы заявки Екатеринбурга ЭКСПО-2025 может стать первой Всемирной выставкой, которая пройдет на территории РФ.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема - "Цифровое производство". Партнером "ИННОПРОМа-2018" стала Республика Корея, организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ. ТАСС выступает генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.