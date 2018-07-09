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УВЗ и "дочка" "Газпрома" договорились о проектах по строительству комплексов сжижения газа

Новости Урала
9 июля, 15:53 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 9, июля. /ТАСС

Председатель совета директоров "Газпром СПГ технологии" Алексей Кахидзе отметил, что УВЗ должен будет помочь компании обеспечить инфраструктуру по хранению и транспортировке СПГ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в Ростех) и "Газпром СПГ технологии" (дочка "Газпрома") на "ИННОПРОМе-2018" подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве, в том числе в сфере реализации совместных проектов строительства комплексов сжижения природного газа, передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания.

"Предметом соглашения является реализация совместных и взаимовыгодных проектов в области строительства комплексов по сжижению природного газа (СПГ) и объектов инфраструктуры. А также организация взаимодействия между предприятиями, которые участвуют в СПГ-проектах и обеспечивают производство, поставку и хранение СПГ для транспорта и нужд автономной энергетики", - сообщил ТАСС представитель УВЗ.

Он отметил, что в числе основных целей и направлений будущего сотрудничества - развитие отечественной производственно-сбытовой инфраструктуры СПГ как моторного топлива для транспорта и нужд автономной энергетики, а также внедрение и совершенствование инновационных отечественных технологий в сфере производства, транспортировки и хранения СПГ, продвижение концепции экологической и экономической эффективности использования СПГ и многое другое.

Председатель совета директоров "Газпром СПГ технологии" Алексей Кахидзе на церемонии подписания отметил, что компания полностью "под ключ" производит сжиженный природный газ по новым технологиям. "А УВЗ должен помочь нам обеспечить эту инфраструктуру по хранению и транспортировке СПГ, то есть целым комплексом оборудования, которое требуется для конечного потребителя", - сказал он.

Заместитель генерального директора по гражданской продукции УВЗ Борис Мягков в свою очередь отметил, что "Уралкриомаш" обладает необходимыми компетенциями. "И в цепочке СПГ - от разжижения газа до его доставки до конечного потребителя - наши технологии и продукция занимают одно из самых важных звеньев. Данное соглашение хорошо ложится в наши планы и перспективы, связанные с диверсификацией производства, с увеличением доли гражданский продукции. Развить тематику СПГ и качественно увеличить номенклатуру производства можно только с надежными партнерами", - отметил Мягков.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема - "Цифровое производство". Партнером "ИННОПРОМа-2018" стала Республика Корея, организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ. ТАСС выступает генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.

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