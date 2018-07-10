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Пожар на складе с моторным маслом в Екатеринбурге локализован

Новости Урала
10 июля, 9:05 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 10, июля. /ТАСС

Площадь возгорания составляет 800 кв. метров, информации о пострадавших не поступало

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© ГУ МЧС России по Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Пожар площадью 800 квадратных метров на складе с моторным маслом в Екатеринбурге локализован. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

"В 10:21 (08:21 мск) пожарные локализовали огонь, угроза распространения огня ликвидирована. Тушение пожара продолжается. На месте работают 19 единиц пожарно-спасательной техники и более 70 человек личного состава", - говорится в сообщении.

Площадь пожара составляет 800 квадратных метров. В складе находятся емкости с моторным маслом, здание склада полностью охвачено огнем. Тушение производится снаружи здания с помощью пены. Информации о пострадавших не поступало, на месте развернут штаб пожаротушения.

Превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ не зафиксировано.

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