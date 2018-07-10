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Уральская электронная таможня начала свою работу в дни ИННОПРОМа

Новости Урала
10 июля, 9:29 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 10, июля. /ТАСС

Сообщается, что максимальная автоматизация таможенных операций позволит снизить административную нагрузку на бизнес, а также содействовать развитию международной торговли

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Уральская электронная таможня официально начала свою работу в Екатеринбурге в дни проведения международной выставки ИННОПРОМ-2018. Она стала одной из первых в стране, сообщили во вторник в пресс-службе Уральской таможни.

"Сегодня в дни ИННОПРОМа в Екатеринбурге официально начала работу Уральская электронная таможня. Ее зарегистрировали как юридическое лицо и выдали документы. Уральская электронная таможня стала одной из первых в стране. Сюда будут стекаться все декларации Уральского федерального округа", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, новый таможенный орган располагается на базе Екатеринбургского центра электронного декларирования, но к концу года таможня получит новые помещения и окончательно сформирует штат сотрудников.

"Новое ведомство создано в первую очередь для обеспечения процесса декларирования товаров исключительно в электронной форме. Технологической основой работы электронной таможни станет удаленный выпуск товаров. Максимальная автоматизация таможенных операций позволит снизить административную нагрузку на бизнес, а также содействовать развитию международной торговли", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, с новая технология позволит информационным системам автоматически определять таможенный орган для декларирования без учета предпочтений декларанта. К 2020 году вся обработка деклараций на товары будет осуществляться централизованно.

"Другие таможни Уральского федерального округа не останутся без работы. На них возложат функции фактического контроля: проведение операций, которые требуют непосредственного контакта с товаром, транспортными средствами или работы с документами на бумажных носителях", - сказали в ведомстве.

О выставке

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема - "Цифровое производство". Организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.

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