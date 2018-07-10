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Форум "IT на службе ОПК России" в 2019 году пройдет на Урале

Новости Урала
10 июля, 11:04 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 10, июля. /ТАСС

Соглашение о сотрудничестве при подготовке и проведении форума подписали на ИННОПРОМе

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Соглашение о сотрудничестве при подготовке и проведении в 2019 году ежегодного форума "Информационные технологии на службе оборонно-промышленного комплекса России" в Свердловской области подписали на международной промышленной выставке ИННОПРОМ, передает корреспондент ТАСС.

Соответствующий документ был подписан первым вице-губернатором Свердловской области Алексеем Орловым, зампредседателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Олегом Бочкаревым и генеральным директором ИД "Коннект" Евгением Самохваловым.

По данным департамента информполитики региона, целью ежегодного форума "Информационные технологии на службе оборонно-промышленного комплекса России" является выработка системного подхода для создания и совершенствования передовых систем управления на предприятиях ОПК, в том числе анализ применения и рекомендации к внедрению лучших отечественных IT-продуктов для предприятий этой отрасли.

"Проведение масштабного конгрессно-выставочного мероприятия в сфере информатизации оборонно-промышленного комплекса возлагает на Свердловскую область, как принимающий регион, повышенные обязательства в части качества организации и проведения форума. Подписанное сегодня соглашение позволит начать совместную работу по организации форума", - сказал Орлов.

О выставке

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема - "Цифровое производство". Организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.

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