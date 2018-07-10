Строительство конгресс-холла к саммиту ШОС в Челябинске завершат к концу 2019 года

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Строительство пятиэтажного конгресс-холла "Таганай", который выбран площадкой для проведения основных мероприятий саммитов стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС в Челябинске, будет завершено к концу 2019 года. Об этом ТАСС на международной промышленной выставке ИННОПРОМ сообщил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Ранее сообщалось, что основной площадкой для саммитов должен стать проектируемый 40-этажный 170-метровый общественно-деловой центр на пересечении улицы Береговой и улицы Братьев Кашириных.

"Мы должны первую часть этого проекта сдать к концу 2019 - началу 2020 года. Этот комплекс не предусматривается проведение самих мероприятий, сессий ШОС и БРИКС, он нами рассматривается и руководителями оргкомитета рассматривается, как площадка для неких мероприятий культурных. А та площадка, которая выбрана в качестве места проведения [основных мероприятий саммитов] и строится исходя из техзадания Росконгресса, это "Таганай". Строительство "Таганая" идет полным ходом; у нас никаких сомнений, что он будет сдан к концу 2019 года", - сказал Дубровский.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в Челябинске в 2020 году саммитов ШОС и БРИКС. Челябинск - крупный промышленный город, деловой, научный и культурный центр Челябинской области. Население - 1,192 млн человек.

Шанхайская организация сотрудничества - постоянно действующее региональное международное объединение, о создании которого объявили 15 июня 2001 года в Шанхае. Членами ШОС являются Россия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. БРИКС - неформальное объединение пяти быстроразвивающихся стран: Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Было основано в июне 2006 года.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема - "Цифровое производство". Партнером ИННОПРОМа -2018 стала Южная Корея, организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ. ТАСС выступает генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.