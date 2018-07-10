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Чрезвычайная пожарная опасность ожидается в Курганской области 10 и 11 июля

Новости Урала
10 июля, 12:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

По данным пресс-службы администрации Кургана, повышается вероятность возникновения новых очагов природных пожаров

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Чрезвычайная пожарная опасность ожидается в западных районах Курганской области 10 и 11 июля из-за устоявшейся жаркой погоды. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Кургана.

"По прогнозу синоптиков, 10 и 11 июля в западных районах Курганской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность - пятый класс горимости леса. Повышается вероятность возникновения новых очагов природных пожаров, увеличения площадей, пройденных природными пожарами. Возникает угроза перехода очагов природных пожаров на населенные пункты", - говорится в сообщении.

По данным Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 10 и 11 июля на территории Курганской области ожидается до 30 градусов тепла.

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