Чрезвычайная пожарная опасность ожидается в Курганской области 10 и 11 июля

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Чрезвычайная пожарная опасность ожидается в западных районах Курганской области 10 и 11 июля из-за устоявшейся жаркой погоды. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Кургана.

"По прогнозу синоптиков, 10 и 11 июля в западных районах Курганской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность - пятый класс горимости леса. Повышается вероятность возникновения новых очагов природных пожаров, увеличения площадей, пройденных природными пожарами. Возникает угроза перехода очагов природных пожаров на населенные пункты", - говорится в сообщении.

По данным Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 10 и 11 июля на территории Курганской области ожидается до 30 градусов тепла.