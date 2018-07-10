На Урале 10,5 года получил учредитель кооператива, похитивший 133 млн рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 10 июля. /ТАСС/. Суд в Магнитогорске Челябинской области отправил в колонию строго режима на 10,5 лет учредителя кооператива "Грандъ Капиталъ Кредит", похитившего 133 млн рублей у пайщиков. Об этом во вторник журналистам сообщили в пресс-центре областной прокуратуры.

"Обвиняемый, являясь учредителем и региональным менеджером потребительского кооператива "Грандъ Капиталъ Кредит", в 2011-2016 гг. похитил свыше 133 млн рублей у 487 пайщиков. Приговором суда ему назначено наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Жертвами подсудимого стали жители Челябинской и Свердловской областей, в основном - люди преклонного возраста. Принимая деньги, он обещал их вернуть с большими процентами. Однако в последствии паи из организации выводились по фиктивным договорам займа.