Челябинской области потребуется до 10 млрд рублей на расселение из ветхого жилья

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Челябинской области требуется до 10 млрд рублей на расселение жителей из ветхого и аварийного жилья. Об этом ТАСС в ходе международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2018 сообщил губернатор региона Борис Дубровский.

Как уточнил чиновник, в Челябинской области 240 тыс. кв. м. жилья признано ветхо-аварийным после 1 января 2012 года. "По нашим оценкам, 9-10 млрд рублей надо для того, чтобы эту задачу решить", - сказал собеседник агентства.

В 2018 году власти региона выделили 1 млрд рублей из бюджета на расселение жителей из ветхого жилья. Объем программы, как ожидается, составит 25-26 тыс. кв. м.

Челябинская область в числе первых регионов России завершила переселение людей из ветхого и аварийного жилья, признанного таковым до 2012 года. В 2017 году было расселено свыше 41 тыс. кв. метров аварийного жилья. Жилищные условия улучшили 2,6 тыс. человек.