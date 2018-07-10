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Компании Урала готовы обеспечить до 80% проекта ВСМ Челябинск - Екатеринбург

Новости Урала
10 июля, 14:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Крупный бизнес, штаб-квартиры и активы которого находятся в Челябинской и Свердловской областях, обладает для этого достаточными компетенциями, пояснил челябинский губернатор Борис Дубровский

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Компании Челябинской и Свердловской областей обладают 70-80% компетенций, которые позволяют обеспечить реализацию проекта высокоскоростной железной дороги (ВСМ) Челябинск - Екатеринбург. Об этом ТАСС на международной промышленной выставке ИННОПРОМ сообщил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

"Мы проинформировали крупный бизнес, штаб-квартиры и активы которого находятся в Челябинской и Свердловской областях, о текущем статусе проекта и попросили их максимально интегрировать свои компетенции в ту задачу, которая возникнет при начале строительства этой дороги. Порядка 70-80% компетенций у нас в двух территориях есть, для того чтобы этот проект был реализован силами наших компаний", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Федеральный центр проектного финансирования (ФЦПФ, группа ВЭБ) совместно с Челябинской и Свердловской областями при одобрении РЖД выступили с инициативой подготовки и реализации проекта создания уральской скоростной магистрали между Челябинском и Екатеринбургом. Для подготовки проекта правительством Челябинской области и ФЦПФ создана компания (хозяйственное партнерство) "Уральская скоростная магистраль", в капитал которой вложено по 50 млн рублей каждой из сторон.

По уточненным данным, проект ВСМ предполагает строительство новой двухпутной железнодорожной линии со скоростью движения до 300 км/ч, которая соединит областные центры двух регионов и сократит время в пути из одного города в другой, по предварительным оценкам, до одного часа десяти минут с нынешних пяти с лишним часов. Проектирование и строительство магистрали будут обеспечены за счет средств частного инвестора и привлеченного финансирования.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема - "Цифровое производство". Партнером ИННОПРОМ -2018 стала Республика Корея, организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ. ТАСС выступает генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.

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ИННОПРОМ-2018 Челябинская область Свердловская область
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