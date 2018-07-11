Семь человек пострадали в ДТП с маршруткой в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 11 июля. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Семь человек, в том числе двое детей, госпитализированы в Челябинске, после того как накануне вечером маршрутное такси столкнулось с деревом, сообщила городская единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС).

"Маршрутное такси в Тракторозаводском районе Челябинска во вторник в 18:25 местного времени (16:25 мск) совершило столкновение с деревом. В результате в больницы были госпитализированы семеро пассажиров, включая мальчика пяти лет и девочку 15 лет", - говорится в материалах ЕДДС.

По данным организации, у мальчика предварительно диагностирован перелом ноги, у девочки - ушиб запястья, у четырех пострадавших женщин - ушибы, и еще у одной пострадавшей - резанная рана губы.

"В отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении. Проводится разбирательство, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.