В Свердловской области погасили долг по зарплате перед 78 работниками предприятия

ЕКАТЕРИНБУРГ,11 июля. /ТАСС/. Задолженность по заработной плате в сумме более 14 млн рублей погашена перед 78 работниками одного из промышленных предприятий города Артемовский в Свердловской области. Об этом сообщили в среду в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

По данным ведомства, ранее было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев".

"Задолженность по зарплате образовалась в период с августа 2017 по июнь 2018 года перед 78 работниками предприятия на общую сумму свыше 14 млн рублей. Следствием СК РФ были приняты меры к тому, чтобы конкурсный управляющий данного предприятия, находящегося в стадии банкротства, в полном объеме погасил задолженность по заработной плате. На сегодняшний день долг перед работниками погашен в полном объеме", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, расследование уголовного дела продолжается.