Международный фестиваль уличных театров пройдет в пяти городах Тюменской области

ТЮМЕНЬ, 11 июля. /ТАСС/. Уличные театры из России, Испании, Португалии и Белоруссии посетят пять городов Тюменской области в рамках фестиваля "Сны улиц", который пройдет в регионе с 25 по 29 июля. Об этом сообщила в среду ТАСС директор тюменского молодежного театра "Мимикрия" Полина Захарова.

"Наша задача - популяризировать театральное уличное искусство, попробовать в новом уличном пространстве поставить перфомансы, спектакли, повзаимодействовать с публикой, потому что здесь действуют другие законы в общении с публикой, нежели на сцене. В этом году фестиваль имеет концепцию "Без границ", потому что в течение пяти дней мы путешествуем по Тюменской области, раньше фестиваль проходил только в Тюмени. Первыми "Сны улиц" увидят в Ишиме 25 июля, на следующий день - в Ялуторовске, а 27 июля достигнут Заводоуковска. В Тюмени "театральные сны" по традиции отметят День города и завершат 29 июля в Тобольске", - сказала Захарова.

По словам организаторов, фестиваль пройдет в 13-й раз, в этом году на нем выступят 13 театральных трупп из российских городов (Тюмени, Самары, Уфы), а также из Испании, Португалии и Белоруссии. "Театры из четырех стран расскажут зрителям свои истории в жанрах уличной клоунады, перформанса, современной хореографии, интерактивного шоу, музыкальных импровизаций и шествия на ходулях. Детей и взрослых ждет арт-пространство "Город снов" с мастер-классами, интерактивными площадками. Впервые приедет испанский театр Wandering Orquestra, который презентует спектакль-променад", - уточнили в пресс-службе театра.

В 2017 году фестиваль объединил около 10 тыс. зрителей, за все время его проведения в нем приняло участие более 70 театральных коллективов из 40 стран. Одним из организаторов фестиваля является созданный в 2013 году тюменский молодежный театр "Мимикрия", особенностью которого стали сценические спектакли и art-перформансы с вовлечением публики в театральную игру.

XIII Международный фестиваль "Сны улиц" проходит в рамках благотворительной программы компании "Сибур" "Формула хороших дел", которая была запущена в 2016 году во всех ключевых городах деятельности компании и осуществляется по шести направлениям: развитие городов, образование и наука, спорт и здоровый образ жизни, охрана окружающей среды, культура и волонтерство.